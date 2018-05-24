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Kamyonet sürücüsü, sollama yapan aracın önüne direksiyon kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da, kamyonet sürücüsünün, kendisi sollayan otomobilin önüne direksiyon kırma anları görüntülendi.

Kamyonet sürücüsü, sollama yapan aracın önüne direksiyon kırdı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, kamyonet sürücüsünün, kendisi sollayan otomobilin önüne direksiyon kırma anları görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Orta şeritte ilerleyen kamyonet sürücüsü, arkadasından gelip, sol şeride geçen otomobilin önüne direksiyonu kırarak sollamasını engelledi. Trafikte tehlike saçan kamyonet sürücüsü ardından kendisini bu kez sağ şeritten geçmek istyen sürücünün otomobilinin önüne bir kez daha direksiyonu kırdı. Ancak otomobil sürücüsü hızlı davranarak kamyoneti solladı. Bir başka bir sürücü tarafından görüntülenen olayda, kamyon sürücüsünün trafikte aynı otomobil sürücüsüne tacizi uzun süre devam etti.

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