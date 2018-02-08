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Kamyonet takla attı : 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı karayolu Boztepe Köyü mevkiinde meydana geldi.

Kamyonet takla attı : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı karayolu Boztepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Çankırı’nın Kızılırmak İlçesi’nden Sungurlu istikametine seyir halinde olan H.B. (38) yönetimindeki 55 GP 998 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan H.B. (10) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet takla attı : 2 yaralı

Kamyonet takla attı : 2 yaralı

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