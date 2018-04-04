Kamyonet takla attı, arı kovanları yola saçıldı

Adana’da boş arı kovanı taşıyan açık kasa kamyonet takla atarak yolun kenarına devrildi. Kamyonetin kasasındaki arı kovanları yola saçılırken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, kaza, bugün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı köyünde meydana geldi. Mustafa Erdoğan yönetimindeki 33 NV 025 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Andız Burnu mevkisinde takla atarak yolun kenarına devrildi. Araçta bulunan boş arı kovanları çevreye saçıldı. Kaza yerine gelen Cankur ekipleri sürücü Erdoğan’ı kamyonetten çıkararak 112 ekiplerine teslim etti.