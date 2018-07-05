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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

ANNE, EVLAT ACISINA DAYANAMADI Düzce'de, TEM yolunda TIR'a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız'ın (20) cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi.

ANNE, EVLAT ACISINA DAYANAMADI
Düzce'de, TEM yolunda TIR'a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız'ın (20) cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız'ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, Gerede Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
3 çocuğundan en küçüğünün ölümüne dayanamayarak yaşamını yitiren annenin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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