Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ANNE, EVLAT ACISINA DAYANAMADI
Düzce'de, TEM yolunda TIR'a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız'ın (20) cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız'ın annesi Behiye Yıldız (55) cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, Gerede Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
3 çocuğundan en küçüğünün ölümüne dayanamayarak yaşamını yitiren annenin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum