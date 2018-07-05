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Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 21:42 | Son Güncelleme

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ Sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız'ın cenaze namazı akşam namazı öncesi Akıncılar Köyü Camii'nde kılındı.

Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ
Sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun acısına dayanamayıp kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren anne Behiye Yıldız'ın cenaze namazı akşam namazı öncesi Akıncılar Köyü Camii'nde kılındı. Anne Yıldız'ın cenazesi Doğancı Köyü'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Dün sabaha karşı trafik kazasında ölen oğlunun yanına defnedilen annenin mezarının tacına tülbent asıldı. Anne oğulun aynı gün içinde ölüp aynı yan yana defnedilmesi yürek burktu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (3)

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