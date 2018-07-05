Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolunda kamyonetin, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, TEM yolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Arslan yönetimindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, aynı yönde giden Halil Karakoca'nın kullandığı 67 UC 230 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Arslan yaralanırken, aynı araçta bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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