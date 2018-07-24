Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'TE meşrubat yüklü kamyonet, önündeki TIR'a çarptı. Kazada kamyonet içindeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu İzmit Halkevi geçişinde meydana geldi. Erhan Deniz yönetimindeki 41 NR 090 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ahmet Çobanoğlu yönetimindeki 31 EJ 874 plakalı TIR'a çarptı. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 JE 982 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Erhan Deniz ve yanındaki Ahmet Yüksel'i bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinde bulunan Yunus Çoban ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Erhan Deniz ve Ahmet Yüksel, ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. TIR sürücüsü Ahmet Çobanoğlu ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyerek olay yerinin içerisinde gezinmeye devam eden vatandaşların bir çoğunun telefonlarıyla kaza yapan araçları ve yaralıları çektikleri görüldü. Polis ekipleri hem yan yollardaki trafiğin aksamasına sebep olan hem de ekiplerin çalışmasını engelleyen kalabalığı bir türlü dağıtamadı. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan alındıktan sonra karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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