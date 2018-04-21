Kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesi kamyonet ile traktörün çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keşan-Beyendik beldesi istikametinde seyreden Osman C. yönetimindeki 22 LN 173 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Recep S. yönetimindeki 22 DT 188 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yoldan çıkarken, kazada yaralanan Osman C. ve Recep S. olay yerine gelen ambulanslarla ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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