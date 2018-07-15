Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gürbülak Mahallesi’nde meydana geldi. Hami K. yönetimindeki 61 DZ 637 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, ters dönen kamyonetin sürücüsü Hami Karpuz ile yanındaki Emine, Mehmet, Ayşe ve Malike Karpuz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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