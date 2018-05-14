Kamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek buldu

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasında gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket sigara ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün ismi açıklanmayan 27 MB MB 668 plakalı kamyoneti, havalimanı yolunda durdurup arama yaptı. Eğitimli köpek 'Curis'in de katıldığı aramada kamyonetin kasasına gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, isimleri açıklanmayan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.
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