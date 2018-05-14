HABER

Kamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasında gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket sigara ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.

Kamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek buldu

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan kamyonetin kasasında gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket sigara ele geçirildi, Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün ismi açıklanmayan 27 MB MB 668 plakalı kamyoneti, havalimanı yolunda durdurup arama yaptı. Eğitimli köpek 'Curis'in de katıldığı aramada kamyonetin kasasına gizlenmiş gümrük kaçağı 11 bin 100 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, isimleri açıklanmayan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI

Kamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek bulduKamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek bulduKamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek bulduKamyonet zulasındaki kaçak sigarayı eğitimli köpek buldu

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demiştiDevlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
CHP'de sürpriz milletvekili adayıCHP'de sürpriz milletvekili adayı
22 bin liramız cepte kalacak 22 bin liramız cepte kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

Okul müdüründen yardımcısına şiirli taciz!

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

7 kişinin bindiği asansör zemine çakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.