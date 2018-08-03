Kamyonete arkadan çarpan motosikletli genç öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin refüjde ot temizleme işinde kullanılan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mertcan Köseleci (21), yaşamını yitirdi. Köseleci'nin tatil için Muğla'ya gittiği öğrenildi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinden tatil için Muğla yönüne giden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Mertcan Köseleci yönetimindeki, 35 AR 0873 plakalı motosiklet, sol şeritte park halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin refüjde ot temizleme işinde kullanılan 07 HYM 49 plakalı kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalta fırlayan ve başında kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü Köseleci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mertcan Köseleci'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kamyon sürücüsü İbrahim Madran'ı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.