Kamyonete çarpan motosikletteki Azra öldü, babası yaralandı (2)

OKULUNDAN TAZİYE MESAJI
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada yaşamını yitiren Azra Nur Cengiz'in, Korkuteli Yaşar Yalçın İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Okulunun resmi internet sitesinde Azra Nur Cengiz'in fotoğrafıyla birlikte taziye mesajı yayımlandı. 'Acı kaybımız' başlığıyla verilen mesajda, "Okulumuz 1- C sınıfı öğrencisi Azra Nur Cengiz 18 Mart 2018 tarihinde babasıyla birlikte geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
FOTOĞRAFLI
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İngiltere'den Afrin'e gitti! Terör örgütü öldürüldüğünü duyurdu
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Sedat Peker ÖSO'ya çelik yelek gönderdi! Dikkat çeken not
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 0 yorum