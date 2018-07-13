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Kamyonete çarpan otomobildeki seramikler, ön camdan fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı yöne giden kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erdal Şen (37) yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde aynı yöne giden kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erdal Şen (37) yaralandı. Kazada, otomobilin arka koltuğunda bulunan seramik parçaları da ön camdan dışarı fırladı. Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu Yaylagöne Mahallesi kavşağında meydana geldi. Malkara'dan, Keşan yönüne giden Erdal Şen yönetimindeki 34 ZT 2896 plakalı otomobil, önündeki Şenol Altıntaş (38) yönetimindeki 59 KT 846 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç karşı şeride geçip, şarampole girdi. Kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda bulunan seramik parçaları da ön camdan dışarı fırladı. Yaralanan sürücü Şen, olay yerine sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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