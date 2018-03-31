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Kamyonetin altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 16:34 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, otomobile çarptıktan sonra yol kenarında park halindeki kamyonetin altına giren motosikletli ağır yaralandı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, otomobile çarptıktan sonra yol kenarında park halindeki kamyonetin altına giren motosikletli ağır yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 18 yaşındaki Mücahit Eren idaresindeki 78 DD 231 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Hasan Uysal idaresindeki 78 AS 816 plakalı otomobilin sağ dikiz aynası ve çamurluğuna çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Başında kask bulunmayan Mücahit Eren motosikletiyle birlikte sürüklenerek yol kenarında park halinde bulunan kamyonetin altına girdi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan Mücahit Eren, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Mücahit Eren'in annesi polisin yönlendirmesiyle hastaneye gitti. Otomobil sürücüsü Hasan Uysal ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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