Kamyonetin altında can veren kadın son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Kula ilçesinde eşinin kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden kadın, Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kula ilçesinde eşinin geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Hamide Uçar (58), Salihli ilçesindeki Gümüş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazında Uçar’ın eşarbı tabutunun üstüne konuldu.
Hamide Uçar, Kula’nın Şehitlioğlu Mahallesi Cüceler mevkisinde eşi Durmuş Ali Uçar’ın kullandığı 45 ZV 427 plakalı kamyonetin geri manevra yapması sırasında kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetmişti.
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