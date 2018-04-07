HABER

Kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki Polat Alemdar, hurda yüklü kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki Polat Alemdar, hurda yüklü kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan Polat Alemdar, geri manevra yapan M.A.'nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Kazayı göre çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Polat'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Savcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyorSavcı açıkladı: Bin 700'er yıl hapsi isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Alışılmış kalıpları yıkacak yeni trend: Burun aksesuarları

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Bar çıkışı korkunç cinayet! Döverek öldürdüler

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.