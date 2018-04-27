Kamyonetin altında kalan yaralı hastaneye götürülürken öldü

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, geri manevra yapan kamyonet sürücüsünün çarptığı Bahattin Özken (75), ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, kırsal Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Avni Küçükged (48) yönetimindeki 34 LG 4284 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bahattin Özken'e çarptı. Kamyonetin altında kalan Özken, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı jandarmaya ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Özken, yolda yaşamını yitirdi. Bahattin Özken'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, kamyonet sürücüsü Avni Küçükged'i gözaltına aldı.

