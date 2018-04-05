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Kamyonetin çarpması sonucu ölen üniversiteli Sema, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

TRABZON’da, yokuş inerken freni boşalan kamyonetin kaldırımda çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sema Yönev (22), memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kamyonetin çarpması sonucu ölen üniversiteli Sema, toprağa verildi

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA (Giresun), (DHA)- TRABZON’da, yokuş inerken freni boşalan kamyonetin kaldırımda çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sema Yönev (22), memleketi Giresun’un Alucra ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Trabzon'un Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonet yokuştan inerken, freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptı. Araç, duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı. Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Giresunlu olan Sema Yönev için bugün Alucra’nın Tepeköy köyünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sema'nın ailesi, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı ile köylüler katıldı. Namazı sonrası Sema Yönev, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kamyonetin çarpması sonucu ölen üniversiteli Sema, toprağa verildi

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