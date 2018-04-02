Kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Utku T. idaresindeki 42 CKY 05 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Rabia Sena Doğan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Rabia Sena Doğan, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücüsü Muzaffer Utku T.’nin kullandığı kamyonetin aşırı süratli olduğu öne sürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.