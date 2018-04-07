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Kamyonetin çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.Olay, Kandıra Ömerli Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kamyonetin geri manevra yaptığı sırada çarptığı 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Olay, Kandıra Ömerli Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. idaresindeki 41 BC 648 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Gülümser Altaş’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile Altaş, yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine ola yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Altaş’ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü İ.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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