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Kamyonetin çarptığı Buse öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarptığı Buse Kuran (5) yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı Buse öldü

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarptığı Buse Kuran (5) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14:00 sıralarında Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu üzerinde meydana geldi. Anne ve babası ile birlikte bulunduğu araçtan inen ve aniden karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Buse Kuran'a, C.Ç.'nin kullandığı 53 AAE 106 plakalı kamyonet çarptı. Minik kız, kamyonetin çarpması ile savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Buse'yi ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buse, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazada kızını kaybeden Leyla Kuran, öldürülen Leyla ve Eylül adlı kız çocukları için sosyal medyada üzüntülerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetin çarptığı Buse öldü

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