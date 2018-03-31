Kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi Kahtalı Mıçe Parkı civarında annesiyle birlikte yolda yürüyen Elif Kaya’ya (5), sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Yaşanan kazada yaralanan Elif Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Kaya’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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