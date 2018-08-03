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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki sürücü Ekrem Demirci (41) yaralandı.

Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki sürücü Ekrem Demirci (41) yaralandı.
İnegöl yönüne giden Özkan Akbalık yönetimindeki 16 PE 740 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Ekrem Demirci'nin kullandığı 16 ABT 078 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Demirci yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.​ Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandıKamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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