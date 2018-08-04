Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ekrem Demirci (41), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl yönüne giden Özkan Akbalık yönetimindeki 16 PE 740 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Ekrem Demirci yönetimindeki 16 ABT 078 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ekrem Demirci yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirci, tüm müdahalelere karşın sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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