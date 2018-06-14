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Kamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 21:33 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ukraynalı Maria Petrova yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Ukraynalı Maria Petrova yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine giden Mustafa U.’nun kullandığı 07 HUV 17 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Maria Petrova’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Petrova, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Maria Petrova’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Petrova’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu. Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldüKamyonetin çarptığı Ukraynalı kadın öldü

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