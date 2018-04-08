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Kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.Kaza, Eynesil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Eynesil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine seyreden 28 K 9477 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asiye Durmuş’a (74) çarptı. Ağır yaralanan Durmuş, ambulansla kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asiye Durmuş’un yaklaşık 2 yıl önce Van’da şehit düşen polis memuru Osman Bodur’un teyzesi olduğu ve yatalak olan ablası Nadiye Bodur’u ziyaret ettikten sonra Çavuşlu beldesindeki evine gitmekte olduğu öğrenildi.

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