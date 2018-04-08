Giresun’un Eynesil ilçesinde karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Eynesil ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine seyreden 28 K 9477 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asiye Durmuş’a (74) çarptı. Ağır yaralanan Durmuş, ambulansla kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asiye Durmuş’un yaklaşık 2 yıl önce Van’da şehit düşen polis memuru Osman Bodur’un teyzesi olduğu ve yatalak olan ablası Nadiye Bodur’u ziyaret ettikten sonra Çavuşlu beldesindeki evine gitmekte olduğu öğrenildi.