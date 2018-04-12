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Kamyonetin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da sırtındaki yük çuvalıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Kavas Akyıldırım (66), öldü.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sırtındaki yük çuvalıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Kavas Akyıldırım (66), öldü. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale yönünden gelen Ahmet Doğan yönetimindeki 63 BB 620 plakalı kamyonet, sırtındaki çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kavas Akyıldırım'a çarptı. Kazada, Akyıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ahmet Doğan jandarmaya teslim olurken, Akyıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazı anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yasındı.

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