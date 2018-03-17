Kamyonetin deposunda 30 kilo uyuşturucu madde

Kırşehir’de, bir kamyonetin yakıt deposunda 30 kilogram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Kayseri istikametinden gelen bir kamyoneti kent girişinde durdurdu.
Kamyonette yapılan yapılan aramada yakıt deposunda 30 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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