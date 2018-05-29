Kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi’nde kent sakinleri, Hüseyin Kökten’e ait park halindeki 11 SK 620 plakalı kamyonetin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için yoğun bir çaba harcadı. Kamyonetin altına girip, aracın koltuklarını kaldıran itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakik sonra kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi bildirildi.
Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!
Belçika'da silahlı saldırı!
Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!
Terör örgütü DEAŞ'tan 24 Haziran için 'oy' talimatı
Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
Çamlıca Kulesi Eyfel Kulesi'ni geçti! Çamlıca Kulesinin boyu kaç metre?
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Hatay'da Asi Nehri'ne giren dalgıç boğularak can verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum