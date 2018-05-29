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Kamyonetin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 14:33 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Burhaniye ilçesi Hürriyet Caddesi’nde kent sakinleri, Hüseyin Kökten’e ait park halindeki 11 SK 620 plakalı kamyonetin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca, itfaiyeye haber verdi. Gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru kediyi çıkarmak için yoğun bir çaba harcadı. Kamyonetin altına girip, aracın koltuklarını kaldıran itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakik sonra kediyi kurtardı. Kedinin sağlık durumu iyi bildirildi.

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