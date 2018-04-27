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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yasemin Çelik (34), yaralandı.

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde kavşakta kamyonet ile çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü Yasemin Çelik (34), yaralandı.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Milas'tan Selimiye yönüne giden Asım Güler'in kullandığı 48 KM 755 plakalı kamyonet, 23 Nisan Bulvarı'ndaki Kırcağız Kavşağı'na geldiğinden, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı öne sürülen Yasemin Çelik'in kullandığı 48 LC 338 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta fırlayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Çelik, yaralandı. Çelik'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra ambulansla Milas 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sol bacağında kırık olan Çelik, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsünün ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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