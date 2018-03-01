Kamyonetle çarpışan otomobil refüje çıktı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, kamyonetle çarpıştıktan sonra refüje çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.E., idaresindeki 02 AZ 578 plakalı otomobil ile İ.G., idaresindeki 44 NK 412 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kamyonetle çarpışan otomobil daha sonra refüje çıkarak ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.E., ile otomobilde bulunan Z.E., hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.