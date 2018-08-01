Kamyonetle çarpışan üç tekerlekli bisikletteki engelli yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde hayvan taşıyan kamyonetle çarpışan üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü engelli Kasım Çelik, ağır yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Canlı hayvan taşıyan Ahmet Aker yönetimindeki 19 HD 986 plakalı kamyonetle, bedensel engelli Kasım Çelik yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Çelik, ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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