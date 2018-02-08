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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 22:00 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Akşehir İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akşehir İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.(48) yönetimindeki 42 BYE 07 plakalı kamyonet D-300 karayolundan giriş yapıp kavşaktan döndüğü sırada İbrahim A.(57) idaresindeki 42 U 2995 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüsü ve kamyonette bulunan Mehmet Ali Y. (45) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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