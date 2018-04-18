HABER

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

Çorum’da tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Çorum-İskilip karayolunun 5.

Çorum’da tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çorum-İskilip karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada Halil Ö. (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı tır, Ali Ekber E. (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın yol kenarındaki tarlaya savrulduğu kazada, tır ve kamyonet sürücüsüyle birlikte kamyonette bulunan Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kaza sonrasında kamyonette sıkışan yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Elif Aydın (62) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu bir süre araç trafiğe kapanırken, yaralıların sıkıştıkları araçtan çıkarılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

1 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
2 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
3 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
4 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
5 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
6 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
7 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
8 / 8

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.