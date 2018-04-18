Kamyonetle tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum’da tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çorum-İskilip karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada Halil Ö. (54) yönetimindeki 19 AD 484 plakalı tır, Ali Ekber E. (62) yönetimindeki 19 AS 998 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın yol kenarındaki tarlaya savrulduğu kazada, tır ve kamyonet sürücüsüyle birlikte kamyonette bulunan Murat Sarıca (24), Elif Aydın (62) ve Hüseyin Aydın (79) yaralandı. Kaza sonrasında kamyonette sıkışan yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Elif Aydın (62) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu bir süre araç trafiğe kapanırken, yaralıların sıkıştıkları araçtan çıkarılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.