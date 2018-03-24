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Kamyonetle yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kayberken 4 kişi de yaralandı.Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Eskişehir’de bir kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kayberken 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Adem Kaplan’ın kullandığı 10 JB 860 plakalı kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Meydana gelen kazada, yaralanan Muzaffer Kurban (49), Levent Sözen (39), Kurtuluş Gezay (44), Adem Kaplan (48) ve Fevzi Kurban (45) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre ve Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Fevzi Kurban, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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