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Kamyonette 115 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan kamyonette narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, 115 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Gaziantep’e giden bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette 115 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan kamyonette narkotik köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, 115 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Gaziantep’e giden bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğinin de desteğiyle kamyonette arama yapan ekipler, çeşitli yerlere gizlenmiş 115 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Kamyonetteki 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonette 115 kilo esrar ele geçirildi

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