Kamyonette 5 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir kamyonetin içerisine gizlenmiş 5 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ile ilgili Diyarbakır yolu üzerinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği "Şimşek" ile arama yapıldı. Köpeğin aracın içine tepki vermesi üzerine yapılan aramada zulalanmış 5 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i "Uyuşturucu Ticareti Yapmak"suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli serbest kaldı.
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