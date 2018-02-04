HABER

Kamyonette 6 at ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 01:00 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi.

Kamyonette 6 at ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen atlar, kesim şüphesi üzerine muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şüphelilerden birinin Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği belirlendi.
Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'ndaki polis kontrol noktasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 at ele geçirilirken, atların kayıt dışı olduğu belirlendi. İsimleri açıklanmayan araç sürücüsü ve yanındakinin suç kaydı bulunduğu, atları Kahramanmaraş'ın bazı köylerinden aldıkları ve Adana'da satacakları belirlendi. Şüphelilerden birinin ise Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği öğrenildi.
Atlar kayıt dışı olması ve kesim şüphesi nedeniyle polis noktasına Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken, iki kişi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyonette 6 at ele geçirildiKamyonette 6 at ele geçirildiKamyonette 6 at ele geçirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ta cinayet

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Muş'a şehit ateşi düştü

Muş'a şehit ateşi düştü

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Afrin şehidi Halil İbrahim Aygül'ün acı haberi, Bursa'daki babasına verildi (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

Orman işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 12 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.