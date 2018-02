Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen atlar, kesim şüphesi üzerine muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şüphelilerden birinin Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği belirlendi.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'ndaki polis kontrol noktasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 at ele geçirilirken, atların kayıt dışı olduğu belirlendi. İsimleri açıklanmayan araç sürücüsü ve yanındakinin suç kaydı bulunduğu, atları Kahramanmaraş'ın bazı köylerinden aldıkları ve Adana'da satacakları belirlendi. Şüphelilerden birinin ise Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği öğrenildi.

Atlar kayıt dışı olması ve kesim şüphesi nedeniyle polis noktasına Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken, iki kişi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI