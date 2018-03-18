Kamyonette tehlikeli yolculuk

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da eşya taşıma amaçlı kullanılan kamyonette 1 çocuk ve 1 kadının yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.
Samsun’da sabah saatlerinde, Zeytinlik Mahallesi'nden Kıranköy Mezarlığı'na doğru ilerleyen 57 FD 349 plakalı kamyonetin kasasında, 1 çocuk, 1 de kadın olduğu görenler şaşırdı. Kamyonette bulunanların düşmemek için demirleri tutmaya çalıştığı, sürücünün ise tehlikeye aldırış etmeden karayolunda ilerlediği görüldü.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum