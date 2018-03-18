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Kamyonette tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da eşya taşıma amaçlı kullanılan kamyonette 1 çocuk ve 1 kadının yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.

Kamyonette tehlikeli yolculuk

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da eşya taşıma amaçlı kullanılan kamyonette 1 çocuk ve 1 kadının yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı.
Samsun’da sabah saatlerinde, Zeytinlik Mahallesi'nden Kıranköy Mezarlığı'na doğru ilerleyen 57 FD 349 plakalı kamyonetin kasasında, 1 çocuk, 1 de kadın olduğu görenler şaşırdı. Kamyonette bulunanların düşmemek için demirleri tutmaya çalıştığı, sürücünün ise tehlikeye aldırış etmeden karayolunda ilerlediği görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kamyonette tehlikeli yolculuk

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