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Kamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir kamyonette eğitimli köpek 'Barut' ile yaptığı aramada, 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' buldu

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir kamyonette eğitimli köpek 'Barut' ile yaptığı aramada, 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli kamyonet, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkele ilçesinde Bebleşin jandarma kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpek 'Barut'un kullanıldığı aramalarda aracın kasa kısmı, akaryakıt deposu ve stepnenin içerisine zulalanmış 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' bulduKamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' bulduKamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' bulduKamyonetteki 38 kilo 715 gram eroini 'Barut' buldu

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