Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Nihat Koban (44) yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil, virajlı yolda karşı yönden gelen Hasan Özşahin yönetimindeki 14 EG 291 plakalı yem yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Nihat Konan ile yanındaki Ahmet Öztürk (42), Mürsel Çayır (43) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran Nihat Koban ve Ahmet Öztürk’e kalp masajı yapıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralıların yakınları, müdahalede yetersiz kaldıklarını iddia ettikleri 112 Acil ve itfaiye ekipleriyle tartıştı. Gerginliği, araya giren polis önledi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nihat Koban ve Ahmet Öztürk, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Hastanede acı haberi alınca sinir krizi geçirip, taşkınlık yapan Koban ve Öztürk’ün yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Yaşamını yitiren Ali Öztürk'ün sosyal medya üzerinden alkol şişeleriyle fotoğraf paylaştığı görüldü.
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