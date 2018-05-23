Kamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Ali KADI/ADANA, (DHA) - NİĞDE'de kamyonla, minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Niğde - Bor çevre yolunun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ali Batıhan yönetimindeki 38 F 4075 plakalı küçükbaş yüklü kamyon, iddiaya göre ana yola çıkan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 51 MK 004 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, Suriyeli olduğu belirlenen aileden 6'sı ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü
İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Flaş iddia: Vladimir Putin'in 'sonsuz menzilli füzesi' çakıldı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı
Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza zarar gelirse olağan şüpheli bunlardır
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Okuyucu Yorumları 0 yorum