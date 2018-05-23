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Kamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 13:21 | Son Güncelleme

NİĞDE'de kamyonla, minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır, 7 kişi yaralandı.

Ali KADI/ADANA, (DHA) - NİĞDE'de kamyonla, minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6'sı ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Niğde - Bor çevre yolunun Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Ali Batıhan yönetimindeki 38 F 4075 plakalı küçükbaş yüklü kamyon, iddiaya göre ana yola çıkan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 51 MK 004 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, Suriyeli olduğu belirlenen aileden 6'sı ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralıKamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralıKamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralıKamyonla, minibüs çarpıştı: 7 yaralı

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