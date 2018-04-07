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Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 20:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P.(42) yönetimindeki 06 FH 8622 plakalı kamyon ile Turgay Türkay (34) yönetimindeki 45 SC 1097 plakalı motosiklet seralar mevkisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Turgay Türkay, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

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