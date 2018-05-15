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Kamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da küçükbaş yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da küçükbaş yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kazada 100 küçükbaş da telef oldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kadri Gül yönetimindeki 27 T 6970 plakalı kamyon ile Fevzi Keleş'in kullandığı 01 BP 206 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon şarampole yuvarlanırken, her iki araç içerisinde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kamyonda bulunan 250 koyundan yaklaşık 100'ü de telef oldu.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef olduKamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef olduKamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef olduKamyonla otomobil çarpıştı: 6 yaralı, 100 koyun telef oldu

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