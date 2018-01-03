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Kamyonu kaşıkla çalıştırıp 120 bin liralık kablo çaldılar

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 02:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul'un Avcılar ilçesinde içerisinde 120 bin lira değerinde elektrik kablosu bulunan kamyonu kaşıkla çalıştırarak çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir elektrik işletmesine ait şantiyeye gelen yaşları 18'den küçük 3 kişi, burada içinde 4 makara ağır sanayi elektrik kablosu bulunan kamyonu çay kaşığıyla çalıştırarak kaçtı. Görevlilerin fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları arama sonucu, şüphelilerin çaldıkları aracın yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, üç şüpheliyi yakaladı.

Kamyondaki kabloların eksik olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda boş araziye gitti. Buradaki iki makara kabloyu da vinç yardımıyla kamyona yükleyen polis ekipleri, firma yetkililerine teslim etti.

(AA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Avcılar hırsızlık çay kaşığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çaldıkları bulunduysa cezaya gerek yok sabıka kaydı kabarık yaşları 18 den küçük daha çocuk vede kimsenin canını yakmamışlar yakmaya çalışmışlar ama yakamışlar yılanın başını şimdiden ezmezsen
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