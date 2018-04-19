Kamyonun altında kalan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul’da TEM oto yolunda asfaltlama çalışması yapan Ömer Özdemir geri geri gelen hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, 00.00 saatlerinde TEM oto yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre asfalt çalınmasının yapıldığı sırada 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu arkasında çalışan işçi Ömer Özdemir‘i(50) fark edemeyerek ezdi. Olayı gören diğer işçiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri TEM oto yolunda başka kazaya sebebiyet vermemesi için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kamyonun altında kalan işçi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazadan dolayı TEM otoyolunda trafik yavaşlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.