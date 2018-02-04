Kamyonun arkasından tutunan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

Sultanbeyli’de bir çocuk kamyonun arkasından tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması yürekleri ağızlara getirdi. Bir süre ilerledikten sonra kamyondan inen çocuğun tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çocuk akan trafikte ilerleyen kamyonun arkasından tutunarak bir süre tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocuğun tehlikeli oyununu gören vatandaşların yürekleri ağza geldi. Canını hiçe sayarak dakikalarca kamyonun arkasında bu şekilde ilerleyen çocuk, bir süre sonra aracın arkasından atlayarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan korku dolu anlarda başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bir çocuğun kamyonetin arkasına tutunarak ilerlediği ve kamyonet seyir halindeyken atladığı görülüyor.
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