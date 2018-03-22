HABER

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Samsun’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

1 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
2 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
3 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
4 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
5 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
6 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
7 / 7

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

'Survivor Panorama'da Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Görenler şoke oldu! Üniversite bahçesinde güpegündüz ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.