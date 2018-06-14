HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Sait Ahmet Keçeci (62) hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gürkan YILMAZ/SEYDİLER (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Sait Ahmet Keçeci (62) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Seydiler ilçesi Ağlı kavşağında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre köyüne doğru giden Sait Ahmet Keçeci yönetimindeki motosiklete, kamyon çarptı. Kazada, Keçeci olay yerinde yaşamını yitirdi. Keçecinin cesedi morga kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştüŞanlıurfa'ya şehit ateşi düştü
İşyerinde ölü bulunduİşyerinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.