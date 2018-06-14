Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gürkan YILMAZ/SEYDİLER (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Sait Ahmet Keçeci (62) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Seydiler ilçesi Ağlı kavşağında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre köyüne doğru giden Sait Ahmet Keçeci yönetimindeki motosiklete, kamyon çarptı. Kazada, Keçeci olay yerinde yaşamını yitirdi. Keçecinin cesedi morga kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.
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