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Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Salih Altınbilezik (68) hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Salih Altınbilezik (68) hayatını kaybetti.
Kaza, Çankırı-Eldivan Karayolu Küçük Sanayi Sitesi karşısında meydana geldi. Eldivan tarafından Çankırı yönüne seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 18 BJ 818 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Salih Altınbilezik idaresindeki 18 AAB 601 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altınbilezik, Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Altınbilezik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Ahmet K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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